السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

توافد المصطافين على شواطئ بلطيم  لقضاء إجازة عيد الأضحى (صور)

توافد المواطنين علي
توافد المواطنين علي مصيف بلطيم

 شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم اليوم، إقبالًا كبيرًا من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إقبال المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث انتشر رجال الإنقاذ على الشواطئ وعلى الأبراج لمواصلة عملهم على مدار الساعة للحفاظ على أرواح المواطنين، بالإضافة لفتح الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين خصوصًا الأطفال وكبار السن، وتوفير احتياجات المصطافين كافة وتوافر جميع الخدمات لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

أكد محافظ كفرالشيخ، على متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، إضافة للرش المستمر لمقاومة الحشرات، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات  المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

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اجازة عيد الاضحي المبارك اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ

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