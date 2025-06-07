رياضة الجيزة: أنشطة ترفيهية وفنية بمراكز الشباب في ثاني أيام العيد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، استمرار فتح مراكز الشباب لاستقبال الجماهير والنشء والشباب في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في اليوم الأول لمبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الاحتفالية فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، جميع مراكز الشباب بالمحافظة لتقديم العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وكذلك اليوم الترفيهي بالقرى الأكثر احتياجًا فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ،الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة العيد.

أنشطة ترفيهية وفنية بمراكز الشباب في ثاني أيام العيد

كما أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة الوزارة أن اليوم الأول للعيد شهد أقبال غير مسبوق يتعدى الآلاف من المواطنين على جميع مراكز شباب الجيزة مما يثبت أن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى خدمة جميع الفئات وتقدم كل ما يحتاجه النشء والشباب وجميع الأعمار.

أنشطة ترفيهية وفنية بمراكز الشباب في ثاني أيام العيد

ختام النسخة الثانية من بطولة "كايت مانيا" الدولية للكايت سيرف بالغردقة

فيما اختتمت فعاليات بطولة "كايت مانيا" الدولية للكايت سيرف، في نسختها الثانية، والتي أقيمت على شواطئ رأس سوما بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء.

أنشطة ترفيهية وفنية بمراكز الشباب في ثاني أيام العيد

وشهدت البطولة حضور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

وجاء تنظيم البطولة في أحد مراكز الكايت سيرف، مع الاستعانة بكفاءات فنية متخصصة، وحكام معتمدين، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة في التصوير والتغطية الإعلامية لضمان ترويج عالمي فعّال للبطولة.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

ويأتي هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

وشهد الحدث مشاركة واسعة من محترفي ومحبي رياضة الكايت سيرف من دول عدة، من بينها السعودية، سويسرا، أوكرانيا، إيطاليا وألمانيا، حيث قدّم المشاركون عروضًا استعراضية جذابة أظهرت قدراتهم العالية في التحليق والتزحلق على سطح الماء، مستفيدين من الظروف الجوية المثالية التي توفرها شواطئ البحر الأحمر.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

وتؤكد هذه البطولة الدور المتنامي لمصر كوجهة عالمية للأنشطة والرياضات البحرية، خصوصًا رياضة الكايت سيرف، وذلك لما تتمتع به من بيئة طبيعية متميزة تشمل مناخًا معتدلًا، رياحًا ثابتة، وبنية تحتية متطورة على سواحل البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس. كما تُعد هذه الفعالية خطوة إضافية نحو تعزيز السياحة الرياضية، ودعم مكانة مصر على خارطة الرياضات العالمية.

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