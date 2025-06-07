اختتمت فعاليات بطولة "كايت مانيا" الدولية للكايت سيرف، في نسختها الثانية، والتي أقيمت على شواطئ رأس سوما بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء.

شهدت البطولة حضور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

جاء تنظيم البطولة في أحد مراكز الكايت سيرف، مع الاستعانة بكفاءات فنية متخصصة، وحكام معتمدين، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة في التصوير والتغطية الإعلامية لضمان ترويج عالمي فعّال للبطولة.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

يأتي هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

وشهد الحدث مشاركة واسعة من محترفي ومحبي رياضة الكايت سيرف من دول عدة، من بينها السعودية، سويسرا، أوكرانيا، إيطاليا وألمانيا، حيث قدّم المشاركون عروضًا استعراضية جذابة أظهرت قدراتهم العالية في التحليق والتزحلق على سطح الماء، مستفيدين من الظروف الجوية المثالية التي توفرها شواطئ البحر الأحمر.

ختام النسخة الثانية من بطولة كايت مانيا الدولية للكايت سيرف بالغردقة

وتؤكد هذه البطولة الدور المتنامي لمصر كوجهة عالمية للأنشطة والرياضات البحرية، خصوصًا رياضة الكايت سيرف، وذلك لما تتمتع به من بيئة طبيعية متميزة تشمل مناخًا معتدلًا، رياحًا ثابتة، وبنية تحتية متطورة على سواحل البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس. كما تُعد هذه الفعالية خطوة إضافية نحو تعزيز السياحة الرياضية، ودعم مكانة مصر على خارطة الرياضات العالمية.

اتحاد الفعاليات الرياضية يكرم الأطفال الأيتام من مصر وفلسطين

من ناحية أخرى، نظم اتحاد الفعاليات الرياضية، برئاسة أحمد الشامي، احتفالية بعنوان يوم الوفاء، لتكريم الأطفال الأيتام من مصر وفلسطين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الشخصيات العامة، في مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2، بمدينة 6 أكتوبر.

جاءت الفعالية في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدًا لرسالة الدعم الإنساني الممتدة من الدولة المصرية لكل طفل يتيم، وخاصة من أبناء فلسطين الشقيقة.

اتحاد الفعاليات الرياضية يكرم الأطفال الأيتام من مصر وفلسطين

وقالت الدكتورة هبة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد: اليوم لا نُكرم فقط أطفالًا، بل نُجدد العهد بأن يبقى الاتحاد شريكًا في بناء منظومة إنسانية تُنصف كل من يستحق الدعم والاحتواء.

وأضافت أن يوم الوفاء، هو تعبير صادق عن التزامنا الدائم بأن تكون الفعاليات أداة للخير، ووسيلة لصناعة الفارق في حياة الناس، خصوصًا أطفالنا الأيتام من مصر وفلسطين، ونوجّه كل الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على رعايته الكريمة، ودعمه المستمر لكل تحرك شبابي وإنساني.

تضمنت الاحتفالية فقرات فنية قدمها كورال النشء بوزارة الشباب والرياضة ولقاءات تفاعلية، إلى جانب تكريم وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.

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