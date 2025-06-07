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ثقافة وفنون

2.5 مليون مشاهدة لأغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني على يوتيوب (فيديو)

أغنية حلال فيك، فيتو
أغنية حلال فيك، فيتو

حققت أغنية “حلال فيك” للنجم تامر حسني 2.5 مليون مشاهدة، منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" مساء يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، من ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان “لينا معاد”. 

أغنية حلال فيك 

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام. 

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد 

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرا ثلاث أغاني من ألبومه الجديد “لينا معاد” وهي ديو “المقص” رفقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وأغنية “ملكة جمال الكون” رفقة المطرب الشامي، بالإضافة إلى أغنية “حبيبي تقلان”. 

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