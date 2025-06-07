محمد صلاح يستمتع بعطلته الصيفية بعد موسم طويل

نشر نجم ليفربول، محمد صلاح، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر من خلالها استمتاعه بعطلته الصيفية بعد موسم كروي طويل وحافل بالإنجازات.

صورة خاصة لمحبي الفرعون المصري

وشارك محمد صلاح معجبيه صورة شخصية وهو في اجواء استجمام وراحة، مما أثار تفاعلًا واسعًا من الجماهير التي عبرت عن حبها ودعمها للنجم المصري الكبير، متمنين له قضاء وقت ممتع بعيدًا عن ضغوط المباريات.

استراحة محارب قبل موسم جديد

ويُعتبر هذا الوقت فرصة مهمة لصلاح لإعادة شحن طاقته وتجهيز نفسه للموسم الكروي القادم مع فريق ليفربول، الذي يطمح فيه لتكرار النجاحات وتحقيق المزيد من الألقاب..

تفاعل واسع مع الصورة

وتفاعل آلاف المتابعين مع منشور صلاح، حيث عبر كثيرون عن فرحتهم برؤية نجمهم المفضل في حالة من السعادة والهدوء، مؤكدين دعمهم له سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي.

وفي الوقت الذي يستمتع فيه صلاح بعطلته، تتابع جماهيره الأخبار المتعلقة بتجديد عقده مع ليفربول وأهدافه المستقبلية، في انتظار موسم جديد يحمل آمال وطموحات كبيرة للنجم المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.