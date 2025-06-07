السبت 07 يونيو 2025
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أخبار مصر

في لفتة إنسانية كريمة، الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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في لفتة إنسانية كريمة، اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد الأئمة الحضور في صلاة عيد الأضحى المبارك بـ مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن لاحظ إصابة في قدم الإمام عند الوقوف لتحيته.

وعلى الفور كلّف الرئيس أحد أعضاء مكتبه لاتخاذ اللازم لعلاج الإمام، وقد تواصل الديوان مع الإمام للبدء فورا في إجراءات العلاج.

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي 

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تأتي في إطار أعم وأحوى لاهتمامه بأبناء وزارة الأوقاف وبالإنسان المصري عموما على الأصعدة كافة.

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