السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع غير مرخص لتعديل شكمانات السيارات بالقطامية

تجديد حبس
تجديد حبس

جددت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 3 أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت فى منطقة القطامية وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

مصنع لتعديل شكمانات السيارات لتضخيم الصوت بالقطامية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من قطع وأجزاء وإكسسوارات متنوعة "لشكمانات السيارات المُعدلة" – الأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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