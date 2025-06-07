السبت 07 يونيو 2025
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في ميت يعيش الكل يفرح

استقيت هذا العنوان مما علمني إياه استاذى عادل عبد الرحيم، إذ سطره في إحدى مقالاته منذ ما يربو عن 15 عاما، فأوجز فيه التعبير ببساطة عن روح المحبة السائدة في الوطن بين جناحى الأمة أقباطها ومسلموها، حين عنون وقتها "مسلمون ومسيحيون هنا الكل يفرح".

 

تظل بعض الأماكن في مصر تنبض بالأصالة والمحبة والعيش المشترك، ومن بين هذه الأماكن قرية ميت يعيش، التي تقدم نموذجًا فريدًا في التآخي والمحبة الصافية بين المسلمين والمسيحيين في القرية، إذ دأب أبناؤها في كل عيد سواء كان عيد الميلاد أو عيد القيامة المجيد، أو كان عيد الفطر أو الأضحى المبارك، على تبادل الزيارات والتهاني.. 

في مشهد يبعث على الطمأنينة على الوطن، وفي تعبير عميق عن نسيج وطني واحد، يجمع أبناء الوطن على اختلاف دياناتهم، ويؤكد أن ما يجمع أكبر بكثير مما يفرق.

 

يفتح المسيحيون فى ميت يعيش مضيفة الكنيسة فى عيدي الميلاد والقيامة لاستقبال وفد إخوانهم المسلمين للتهنئة، وكذلك يفعل المسلمون حين يفتحون مندرة الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى لاستقبال وفد إخوانهم المسيحيين، ويتبادلون الأحاديث الودية والابتسامات الراقية والهموم المشتركة، فى مشهد يرسخ مفهوم العائلة الواحدة، التي تتقاسم الأفراح والأحزان، وتقف صفًا واحدًا في وجه أي محاولات للوقيعة.

 

أثبت أهالى ميت يعيش أن المواطنة ليست مجرد كلمة تُردد، بل هي ممارسة حقيقية تظهر في الأفعال اليومية والعلاقات الإنسانية، كما أن تلك المبادرات الراقية تحمل فى طياتها دلالات كبيرة، أهمها أن المحبة تزرع في القلوب وتنمو في البيوت والحواري وبين الناس الطيبين ولا تفرض على الإنسان بالأمر.

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إن ما يحدث كل عيد في قرية ميت يعيش وفي مشاطرة الحزن قبل الفرح، يستحق أن يكتب عنه، وأن يحتذى به في قرى ومدن أخرى في مصرنا الجميلة، ففي هذا التكاتف والتراحم تتجلى روح مصر الحقيقية، مصر التي عرفها التاريخ بلد الأمن والأمان، والوحدة والمحبة، وليحفظ الله بإذنه تعالى هذا النسيج الوطني، ويحفظ تكاتف أهل ميت يعيش، الذين فهموا معنى الوطن وعاشوه كل يوم في تفاصيلهم.

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