كلية واحدة لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في مصر، تعرف على نظام الدراسة وشروط القبول بها

تنسيق الجامعات 2025. يعتبر تخصص علوم الملاحة، من التخصصات الهامة، والمطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، ويقبل الكثير من الطلاب عليه، إلا أن وجود كلية حكومية وحيدة في مصر تقدمه، يجعل من فرص الالتحاق بهذا التخصص محدودة.

وأنشأت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي، كلية لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف الحكومية بمدينة بني سويف الجديدة، عام 2018، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2018 /2019، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في هذا المجال.

ما أقسام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف؟

تقدم كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 3 أقسام دراسية جاءت كالتالي:

قسم علوم الفضاء:الذي يهتم بتدريس علوم الفضاء الأساسية.

قسم الملاحة الفضائية: وهو أيضًا يهتم بالملاحة في الفضاء وتحديد وتصميم مدارات المهام الفضائية.

قسم اتصالات الفضاء: وهو يتعلق بدراسة إنترنت الفضاء.

نظام الدراسة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

الدراسة بالكلية تتم خلال 5 سنوات.

تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

تدمج الكلية في الدراسة بين العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء وكافة الصناعات المرتبطة بها.

يقوم بالتدريس في الكلية أساتذة متخصصين في مجال علوم الملاحة الفضائية واتصالات وديناميكا الفضاء.

يحصل الخريج على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

طريقة التقديم وشروط القبول بكلية علوم الملاحة

تقبل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ورياضة)، أو مايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وفقا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويكون التقديم لها متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني، كما تقبل الطلاب الحاصلين على درجة البكالريوس بتقدير عام جيد جدا في كليات الهندسة والعلوم.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2024

كانت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، من الكليات التي أتيحت بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024/ 2025،وجاء الحد الأدنى للقبول بها كالتالي:

علمي علوم 352.5 درجة.

علمي رياضة 339 درجة.

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