تفريغ كاميرات المراقبة لعصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

أمرت نيابة بدر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة عصابة تخصصت في سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب"المغافلة" ونفذت 3 عمليات في مدينة بدر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

سرقة المواقع تحت الإنشاء ببدر



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط (شخصين)، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب"المغافلة" وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.