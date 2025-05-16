الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

محمد رمضان ونجله،
محمد رمضان ونجله، فيتو

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد رمضان نجل الفنان محمد رمضان محاكمة نجل محمد رمضان

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

بعد إيداع ابن الفنان بدار رعاية، أول تعليق من والد ضحية الاعتداء من نجل محمد رمضان

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

خبير لوائح: احتمالات بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية

دفاع نجل محمد رمضان: سنطعن على قرار إيداعه دار رعاية ولهذا السبب غاب الطفل عن الجلسة

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية