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رياضة

شيكابالا يقرر الاستمرار مع الزمالك لموسم جديد

شيكابالا
شيكابالا

أخطر محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد فريق الزمالك، إدارة النادي برغبته في الاستمرار مع الفريق لموسم إضافي، وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الجاري كما كان متوقعًا.

وأكد اللاعب أنه ملتزم بعقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويطمح في مواصلة مشواره مع الفريق حتى نهاية التعاقد.

رغبة في إنهاء المشوار داخل المستطيل الأخضر

شيكابالا، البالغ من العمر ٣٨ عامًا، أبدى حماسًا كبيرًا لمواصلة اللعب والمساهمة في دعم الفريق، مشيرًا إلى أنه يشعر بقدرته البدنية والفنية على العطاء لموسم آخر، على أن يكون هذا الموسم هو الأخير له قبل إعلان الاعتزال رسميًا.

ساهم في التتويج بكأس مصر

وكان شيكابالا قد لعب دورًا محوريًا في تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

ونجح في قيادة الفريق داخل الملعب بروح قتالية وخبرة كبيرة ساعدت في تجاوز لحظات صعبة خلال اللقاء.

الزمالك يرحب ويُعد لتكريم خاص

من جانبها، رحّبت إدارة الزمالك بقرار اللاعب، وتعتزم تنظيم تكريم خاص له بنهاية الموسم المقبل، تقديرًا لمشواره الطويل مع القلعة البيضاء، ومسيرته التي ارتبطت بتاريخ وإنجازات النادي.

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