إجراء تحليل المخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بإجراء تحليل المخدرات لسائق دراجة نارية دهس ربة منزل وتسبب في مصرعها في الحال، أثناء عبورها الطريق في منطقة أكتوبر بالجيزة.

مصرع ربة منزل في حادث تصادم دراجة نارية

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارا من رئيس مباحث أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، يفيد فيه بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، حال عبورها الطريق، حيث اصطدمت بها دراجة بخارية قيادة عامل 30 عاما، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم، وصرحت بدفن الجثمان.

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