تفاصيل معاينة جثة طفل سقط من علو بأكتوبر

تستمع نيابة أكتوبر لأقوال شهود العيان في مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوطه من علو في منطقة أكتوبر، للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت المعاينة أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بكسور في أماكن متفرقة من جسده ونزيف داخلي، تسبب في وفاته في الحال، ولا يوجد أي آثار لعنف خارجي.

سقوط طفل من علو بأكتوبر

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر تلقوا بلاغا من غرفة النجدة بسقوط طفل من علو، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث.

وبإجراء التحريات تبين سقوط الطفل بعدما اختل توازنه أثناء اللهو في النافذة ولا شبهة جنائية في وفاته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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