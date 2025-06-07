السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

حبس عامل تحرش بسيدة في أكتوبر

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل تحرش بسيدة داخل مول شهير بمنطقة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على عامل تحرش بسيدة

وكان ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر تلقوا بلاغا من غرفة النجدة بتعدى شاب على سيدة بالضرب بعدما تحرش بها، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبجمع التحريات تبين قيام عامل بالتحرش بسيدة وعندما نهرته اعتدى عليها بالضرب، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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