10 صور ترصد انتظام العمل بالسكك الحديدية في ثاني أيام عيد الأضحى

يواصل عمال السكك الحديدية العمل ليلًا ونهارًا خلال فترة أجازة عيد الأضحى، وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وكذلك متابعة حركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للجمهور ولاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس هيئة السكك الحديدية على اتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة بالورش وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه قبل خروجها إلى السفرية، وكذلك التأكيد على تواجد جميع عمال صيانة السكك والإشارات والمرور المستمر لمتابعة السكك وإزالة أى أعطال تؤثر على مسير القطارات.

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