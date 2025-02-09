وزير النقل يتابع انتظام حركة المترو مع عودة الدراسة

تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل حركة نقل الركاب بالمترو على مدار الساعة بعد عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وزيادة أعداد ركاب المترو بكافة الخطوط، ليصبح متوسط مستخدمي مترو الأنفاق يوميا نحو 4 ملايين راكب.

وشدد وزير النقل على الشركات المشغلة لمترو الانفاق على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على كافة الخطوط وبكافة المحطات بما يضمن تقديم رحلات بشكل أمن.

وتابع وزير النقل حركة نقل الركاب بالخطوط الثلاث مؤكدا على أهمية تطبيق اللوائح الخاصة بالتشغيل والاجراءات التشغيلة للمترو لتقديم أعلى خدمة للركاب على مدار الساعة.

وقد انتظم طلاب المدارس اليوم فى اول ايام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025.





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