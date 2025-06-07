الزمالك يواصل التصعيد ضد زيزو بعد انتقاله للأهلي ويهدد باللجوء للفيفا.. الأبيض يشتكي لاتحاد الكرة والأحمر يرحب بالوافد الجديد.. وممر شرفي للاعب في ميامي

تصاعدت وتيرة الأزمة بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد مصطفى “زيزو” بعد إعلان انضمامه رسميًا إلى النادي الأهلي، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة داخل الشارع الرياضي المصري.

الزمالك، الذي يرى أن عقد اللاعب ما زال ساريًا حتى يوليو 2025، بدأ خطوات تصعيدية قانونية قد تصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (CAS).

الزمالك يتحرك رسميًا.. شكوى في التظلمات وتحذير من التصعيد

وكشف مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء أن الزمالك قدّم شكوى رسمية ضد اللاعب إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، معتبرًا أن زيزو خرق بنود عقده بتوقيعه للنادي الأهلي.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمثل بداية التصعيد، وأن النادي بصدد اللجوء إلى “الفيفا” و”الكاس” لحفظ حقوقه القانونية.

خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. الزمالك يتمسك بسريان العقد

في هذا السياق، أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، أوضح فيه أن عقد زيزو ينتهي فعليًا في 1 يوليو 2025، وهو تاريخ آخر قسط مستحق للاعب بموجب العقد الموقع بين الطرفين.

وشدد الزمالك في خطابه على أنه لا يحق للاعب الانتقال لأي نادٍ قبل هذا التاريخ.

تمسك بتحديد “الفيفا” لنهاية الموسم

القلعة البيضاء استندت في شكواها إلى ما وصفته بالموعد الرسمي لانتهاء الموسم الرياضي المصري وفق ما أعلنه “الفيفا”، وهو 30 يونيو 2025، مؤكدًا أنه لا يجوز فتح باب الانتقالات أو قيد لاعب قبل انتهاء الموسم رسميًا. وبالتالي، يرى الزمالك أن انتقال زيزو إلى الأهلي يُعد مخالفة واضحة للوائح.

لوائح اتحاد الكرة تمنح زيزو صفة اللاعب الحر

على الجانب الآخر، تشير لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن الموسم الكروي ينتهي بنهاية مباريات الفريق، ما يعني أن عقد زيزو مع الزمالك انتهى رسميًا عقب مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وبهذا أصبح زيزو لاعبًا حرًا اعتبارًا من 6 يونيو 2025، مما أتاح له التوقيع للأهلي دون العودة لناديه السابق.

زيزو يبدأ مشواره مع الأهلي في ميامي

وسط هذه الأزمة القانونية، وصل أحمد زيزو إلى مدينة ميامي الأمريكية صباح اليوم السبت للانضمام إلى معسكر الأهلي، استعدادًا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يخوض أول تدريباته مع القلعة الحمراء خلال ساعات.

ممر شرفي في انتظار الوافد الجديد

أجواء ترحيبية خاصة أعدها لاعبو الأهلي لاستقبال زيزو، إذ سيُنظم له ممر شرفي في أول مران له، على غرار ما حدث مع باقي الصفقات الجديدة التي انضمت مؤخرًا إلى الفريق، مثل تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان وأحمد رمضان “بيكهام”.

معركة كروية في ساحات القضاء الرياضي

بينما يبدأ زيزو فصلًا جديدًا في مشواره الكروي بقميص الأهلي، يتحرك الزمالك بكل قوة في الاتجاه القانوني لحفظ ما يعتبره “حقًا أصيلًا” في اللاعب.

وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بحسم هذا الصراع الساخن، سواء داخل أروقة الجبلاية أو في أروقة “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية.

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