أسما شريف منير توجه رسالة لطليقها: الأب المحترم والسند والضهر
وجهت الفنانة أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة لطليقها الأول محمود السكري ووالد ابنتهما “لارا”.
أسما شريف منير وطليقها
ونشرت أسما شريف منير صورًا تجمعها به وبابنتهما وعلقت عليها قائلة: "الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشها لك عشان تعرفي قد إيه باباكِ راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم".
وتابعت: "لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا".
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