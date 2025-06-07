بعد ترويج نجوم الأهلي له، يسرا توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بشأن فيلم Dogs 7

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بفيلم 7 Dogs الذي سيتم عرضه قريبًا، وشاركت بوستر العمل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت يسرا "بكل فخر، فيلم عظيم مثل 7 Dogs يضم عددًا كبيرًا من النجوم العالميين والمصريين الذين حققوا مكانة عالمية مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز. هذا الحدث يشكل نقلة نوعية للسينما العربية والمصرية على مستوى العالم، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ على هذه الخطوة العظيمة".

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن إعلان جديد لنجوم النادي الأهلي للترويج لفيلم "7 Dogs" المقرر طرحه خلال عام 2025.

أحمد سيد زيزو يشارك في فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

وظهر في الفيديو الذي نشره “آل الشيخ” أحمد سيد زيزو وهو يشارك في أحداث فيلم 7dogs للفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وظهر في “الكواليس” وهو مرتدٍ بدلة باللون “البني” ويستعد لتصوير مشاهده.

وظهر في بداية الإعلان النجمان علي معلول ومحمد الشناوي، وهما يتخيلان أنفسهما مكان بطلي العمل أحمد عز وكريم عبد العزيز، ويقدمان مشاهد الأكشن، ومن بعدها تخيلا باقي نجوم الأهلي بداية من إمام عاشور وبعده بن شرقي وأخيرا زيزو الذي أعلن النادي الأهلي عن التعاقد معه مؤخرًا.

استديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية

the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في استديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

وكان قد طرح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، البوستر الرسمي للفيلم الجديد للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمعنون بـ 7dogs.

وأرفق تركي البوستر الرسمي للعمل بتعليق: “هيكون نقلة في تاريخ السينما إن شاء الله”.

"7 Dogs" بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي من بينهم سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي، وعدد من النجوم العالميين.

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