الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس متهمين بجلب وترويج مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه في الجيزة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4  أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بجلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل نطاق محافظة الجيزة.

 

جاء ذلك بعدما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المتهمين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة.


كانت البداية بورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تكشف قيام المتهمين بجلب كميات من الأقراص والعقاقير المخدرة بغرض الاتجار.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما نحو 221 ألف قرص مخدر، وما يقرب من 9 آلاف أمبول مخدر، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، وسيارتين يشتبه في استخدامهما ضمن نشاطهما الإجرامي.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائى ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة المواد المخدرة محافظة الجيزة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة الجيزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط شخصين بحوزتهما عقاقير مخدرة بـ 4 ملايين جنيه بالجيزة

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد عن تقديم زيزو لاعبا في الأهلي: عملتها قبلك

زيزو يصدم جماهير الزمالك بإجراء جديد بعد انضمامه للأهلي رسميا

الليلة، زيزو ضيف إبراهيم فايق في ظهوره الأول بعد انتقاله للأهلي

من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

منع المشاة من السير على كوبري قصر النيل بأول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

نتنياهو معلقا على مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: يوم صعب وحزين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين وقعت قصة فداء النبي إسماعيل؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

ما الحكمة من الأعياد وسبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية