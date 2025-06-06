حبس متهمين بجلب وترويج مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه في الجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بجلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل نطاق محافظة الجيزة.

جاء ذلك بعدما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المتهمين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة.



كانت البداية بورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تكشف قيام المتهمين بجلب كميات من الأقراص والعقاقير المخدرة بغرض الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما نحو 221 ألف قرص مخدر، وما يقرب من 9 آلاف أمبول مخدر، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، وسيارتين يشتبه في استخدامهما ضمن نشاطهما الإجرامي.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.