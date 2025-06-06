العمل العربية تهنئ فلسطين بمناسبة منحها منصب دولة مراقب في المنظمة الدولية

تقدمت منظمة العمل العربية إلى دولة فلسطين بمناسبة اعتماد القرار التاريخي الذي يمنحها مركز "دولة غير عضو بصفة مراقب" في منظمة العمل الدولية، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو.

وذلك ضمن أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو.



وقد جاء هذا القرار تتويجًا للمطالب الملحة والجهود الدؤوبة التي بذلتها المجموعة العربية، وقوبل بتصويت واسع وغير مسبوق، حيث حظي بدعم ساحق بلغ 386 صوتًا مؤيدًا، مما يعكس حجم التأييد الدولي المتنامي للحق الفلسطيني، ويكرّس عدالة قضيته على الساحة الدولية

وتوجهت المنظمة بالشكر والتقدير إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية – الحكومات وأصحاب العمل والعمال – على موقفهم الموحد الذي ساهم في تمرير هذا القرار، كما تعبّر عن امتنانها لكل الدول والمنظمات التي دعمت هذا التوجه، وأظهرت التزامًا صادقًا بالمبادئ الدولية للعدالة والكرامة الإنسانية. فهذا النجاح يبرز التأثير الفاعل لممثلي أطراف الإنتاج العربية وقدرتهم على العمل الجماعي والتنسيق الفعّال في دعم القضايا العربية داخل المنظومة الدولية، ويجسّد التزام منظمة العمل العربية الثابت بدعم عمال وشعب فلسطين.



ويُعدّ هذا الإنجاز المشرف خطوة محورية نحو نيل دولة فلسطين عضوية كاملة في منظمة العمل الدولية، ويشكّل تقدمًا مهمًا في سبيل الاعتراف بها، ويمكّن ممثليها من الدفاع عن حقوق عمالها وتمثيلهم في المحافل الدولي

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