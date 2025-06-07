خطة إنقاذ الزمالك.. ميدو يقود المفاوضات مع نجم البريميرليج.. البحث عن دوبلير شيكابالا

دخل نادي الزمالك فى مفاوضات متقدمة مع عدد كبير من اللاعبين لضم بعضهم فى الميركاتو الصيفى المقبل بحثا عن العودة لمنصات التتويج، بعد موسم سيئ على صعيد الأداء والنتائج للفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن الأبيض يجهز لميركاتو صيفى تاريخي، من أجل عودة الفريق لمنصات التتويج فى البطولات الكبرى مرة أخرى.

ودخل نادى الزمالك فى عدد كبير من الصفقات يأتى على رأسها لاعب الوسط المصرى سام مرسى نجم إبسويتش تاون الإنجليزى الذى هبط مع فريقه من البريميرليج إلى تشامبيونشيب.

وأضاف المصدر أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك يتولى ملف إقناع سام مرسى باللعب فى إفريقيا وتحديدا فى نادى الزمالك كما يتولى المفاوضات مع فريقه إبسويتش تاون من أجل شراء الموسم المتبقى فى عقده بقيمة لا تتجاوز الـ500 ألف يورو.

كما أن الزمالك يريد ضم ثنائى الرائد السعودي، المهاجم المغربى كريم البركاوى والجناح الجزائرى يسرى بوزوق، فى صفقة انتقال حر بعد هبوط الفريق السعودى لدورى يلو.

الزمالك لم يتوقف عند هذا الحد بل دخل فى مفاوضات جادة مع المهاجم العراقى مهند على مهاجم الشرطة العراقى ليضمه فى صفقة انتقال حر أيضا فى ظل حاجة الفريق لتدعيم خط الهجوم بعناصر مختلفة.

كما أن لجنة التخطيط فى نادى الزمالك تسعى للوصول لاتفاق مع طارق حامد للعودة لصفوف الأبيض فى الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع ضمك السعودي.

وينتهى عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الجاري، أى أن الزمالك سيضم اللاعب فى صفقة انتقال حر.

لجنة التخطيط فى الزمالك أوصت بضم طارق حامد خاصة أنه لن يكلف خزائن النادى الكثير من الأموال فى ظل أنه لاعب حر بالإضافة إلى الاحتياج الفنى للاعب وسط ملعب فى ظل تراجع أداء نبيل عماد دونجا.

كما أن لجنة التخطيط فى الزمالك ترى ضرورة ضم طارق حامد بعد قرار محمود عبد الرازق شيكابالا باعتزال كرة القدم فى نهاية الموسم.

وجاء قرار ضم طارق حامد نظرا إلى أن الزمالك سيحتاج حينها قائد لسد الفراغ الذى سيتركه شيكابالا فى غرفة خلع الملابس.

كما دخل الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع كليمينت مزيزى مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن نادى يانج أفريكانز طلب الحصول على مليون دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب ويسعى الزمالك لتقليل مبلغ الشراء بشكل كبير.

ويدخل نادى الزمالك فى سباق التعاقد مع مزيزى رفقة أندية الوداد والنجم الساحلى وفقا لتقارير صحفية مغربية وتونسية.

وسجل مزيزى 13 هدفا فى الدورى التنزانى هذا الموسم بفارق هدفين عن صدارة ترتيب الهدافين.

بينما أحرز مزيزى أربعة أهداف من 5 مباريات خاضهم مع الفريق فى دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتلقى نادى الزمالك، الإخطار النهائى من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” برفع عقوبة إيقاف القيد، ليتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد فى الصيف.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خلال الأيام الماضية، قد قام بسداد مستحقات البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق والمقدرة بحوالى مليون يورو تقريبًا، ومستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق المقدرة بـ 983 ألف يورو، لينتهى وقف قيد الزمالك بشكل رسمي.

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