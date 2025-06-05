ضحايا لص شقق السلام أمام النيابة: "سرق شقى عمرنا.. والتعويض حقنا"

استمعت نيابة السلام، اليوم، إلى أقوال عدد من المواطنين الذين تعرضت شققهم للسرقة على يد عاطل بمنطقة السلام أول، حيث أكد الضحايا تمسكهم باتهام المتهم ورفضهم التنازل عن القضية، مطالبين بالحصول على تعويض عن المسروقات التي تم إتلاف بعضها.

وقال الضحايا، في التحقيقات، إن ما سرقه المتهم يمثل "شقى عمرهم" ونتاج كدّهم وسهرهم لسنوات في العمل، مؤكدين أن "من سرق لا يستحق الشفقة أو التسامح، لأنه استباح تعبنا وممتلكاتنا الخاصة" وأشاروا إلى أن بعض المسروقات لم تعد صالحة للاستخدام بعد أن عبث بها المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، قد تلقت عدة بلاغات من سكان بالمنطقة، تفيد بتعرض شققهم السكنية للسرقة، شملت مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وأجهزة إلكترونية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الجرائم عاطل له معلومات جنائية، اعتاد ارتكاب جرائم سرقة المساكن باستخدام أسلوب التسلق.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات التي ضُبطت بحوزته، وتضمنت مشغولات ذهبية، مبلغ 20 ألف جنيه، 4 هواتف محمولة، وعددًا من الحواسب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، مع استمرار التحريات وجمع أقوال المجني عليهم.

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