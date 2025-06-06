محافظ الإسكندرية يسلم توك توك بديل لسيدة فقدت مصدر رزقها في العاصفة

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتسليم عقد ملكية مركبة "توك توك" حديثة لـ أمل السيد محمود، التي تعول أسرتها بمفردها، وذلك تعويضًا عن مركبتها التي غرقت بالكامل داخل نفق سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول، نتيجة العاصفة الجوية التي ضربت المدينة مؤخرًا.

جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، والذي تبرّع بالمركبة الجديدة ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تمكين الأسرة المتضررة من استعادة مصدر دخلها الأساسي لإدخال البهجة عليهم بالتزامن مع أجواء عيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء، أثنى المحافظ على شجاعة السائق أحمد عبد المنعم، الذي يعمل لدى السيدة أمل، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو يحاول إنقاذ المركبة من الغرق وسط مياه الأمطار، في مشهد لاقى تعاطفًا واسعًا من المواطنين. وفي هذا السياق، وجّه المحافظ السيدة أمل بمنح "التوك توك" القديم، الذي تعطّل نتيجة الحادث، إلى السائق، تقديرًا لموقفه الشجاع وتفانيه في العمل.

وأكد المحافظ أن هذه اللفتة تأتي في إطار دعم المحافظة للمبادرات المجتمعية النبيلة، وحرصها على إدخال الفرحة على قلوب الأسر المتضررة، وتعزيز قيم الوفاء والتقدير للمواطنين المخلصين في أوقات الأزمات.

تجسّد هذه المبادرة نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وحرص محافظة الإسكندرية على تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأبنائها في مثل هذه الظروف الطارئة.

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