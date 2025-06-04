أفلام عيد الأضحى.. منافسة شرسة في موسم الصيف، عودة السقا وكريم عبد العزيز، وتامر حسنى يشارك بطريقته الخاصة

قائمة طويلة من الإنتاجات السينمائية يقدمها نجوم الفن بموسم عيد الأضحى 2025، وتتنوع تلك القائمة بين الرومانسى والكوميدى وأفلام الحركة والإثارة والغموض، وعلى عكس موسم افلام عيد الفطر الذى امتلأ بالأبطال الشباب كأفلام سيكو سيكو والصفا الثانوية بنات ونجوم الساحل إلا أن الشباب سيرجعون للخلف قليلا ليقدم كبار النجوم كوكبة من أقوى الإنتاجات العربية فى عيد الأضحي، فسنجد بقائمة هذا الموسم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وعمرو يوسف وتامر حسني. يفتتح كريم عبدالعزيز موسم أفلام عيد الأضحى 2025 بفيلم يحمل اسم «المشروع x»، وهو أول فيلم سيتم تقديمه على طريقة افلام هوليود Imax بشاشات السينما المصرية وأقوى ميزانية لفيلم بهذا الموسم. تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشاكل الأكشن القوية، وتتمحور حبكة الفيلم حول» يوسف الجمال « عالم المصريات الذى يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية ومن ثم إلى البحر المفتوح، بهدف إثبات اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر. سينطلق عرض الفيلم بدايةً من يوم 21 مايو المقبل، ويُشارك فى بطولة المشروع X بجانب كريم كل من: ياسمين صبري، هنا الزاهد، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد الكدواني، مصطفى غريب، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وعصام السقا، بقصة وإخراج بيتر ميمي.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها أيضا بقوة فيلم الكوميديا الجديد «أحمد وأحمد» المتوقع تصدره البوكس أوفيس بالسينمات العربية خلال الفترة المقبلة، إذ سيتعاون الثنائى أحمد السقا وأحمد فهمى ليقدما تجربة سينمائية على كوميديا خاصة بهما. تبدأ أحداث فيلم «أحمد وأحمد» بعد سنوات قضاها «أحمد» فى الخارج ثم يعود من رحلته إلى مصر ليستقر، لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله «أحمد - السقا» فى حادث غامض، فيجتمع الاثنان لاول مرة معا ويكتشف ان خاله هو العقل المدبر للمافيا ويشرع فى تنفيذ عمليات إجرامية خفية، ولأن خاله يعانى الآن من فقدان الذاكرة، يجب على «أحمد» مساعدته فى كشف ماضٍ لا يتذكره ولكن يسير الفيلم بشكل كامل فى إطار من الكوميديا وبعض مشاهد الأكشن.

يُشارك فى بطولة الفيلم بجانب الأحمدين كل من: غادة عبدالرازق، جيهان الشماشرجي، محمد عبدالرحمن توتة. العمل تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتقرر عرضه بالتزامن مع اول أيام عيد الأضحى.

وعلى طريقته الخاصة يقدم المطرب تامر حسنى فيلما كوميديا رومانسيا جديدا عقب غياب دام عامين منذ عرضه فيلمه «تاج». تدور أحدث فيلم «ريستارت» حول شاب يدعى «محمد» يعمل فنى هواتف بسيط، يحلم بالزواج من «عفاف» التى تهوى العمل عبر الانترنت كبلوجر على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا فى طريق زواجهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت إلى أن يظهر فى حياتهما «الجوكر» الذى يحاول حياتهما رأس على عقب ويحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التى كانت تجمعها.

يُشارك فى بطولة رى ستارت: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمى جمال، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم يأتى من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.. وسيتم طرحه يوم 29 مايو. يشارك بموسم عيد الاضحى عمرو يوسف بفيلمه الجديد «درويش»، حيث ينتمى إلى الأعمال التاريخية..فيلم من تأليف الكاتب وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائى عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.

يقول المنتج محمد حفظي: فيلم درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه فى الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما.

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