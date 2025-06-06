الزراعة: إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد أول أيام إجازة العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، ببعض المحافظات.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار جهود المتابعة المستمرة، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باليقظة الدائمة والمرور الدائم خاصة فترات الإجازات والأعياد، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وأشار راشد إلى استمرار أعمال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتنسيق المستمر مع الغرف الفرعية، بمديريات الزراعة بجميع المحافظات، وتلقى البلاغات، ونتائج أعمال المرور والمتابعة والرصد، لأي حالات تعدي، والتدخل الفوري والسريع لإزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية من المحليات والأجهزة الأمنية، حفاظا على الرقعة الزراعية، ومنع تفاقم التعديات، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، استمرار مهندسي الإدارة، المرور والزيارات الميدانية، للمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع وكلاء الوزارة، وعقد لقاءات مع رؤساء أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم المرور في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك على محافظات: الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الجيزة، والفيوم، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل والمتابعة وغرف العمليات.

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