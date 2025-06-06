الجمعة 06 يونيو 2025
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المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية خلال أول أيام العيد

المجازر الحكومية
المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية في أول أيام العيد
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كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المجازر الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، قد استقبلت ونفذت أعمال الذبح لحوالي 9898 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، كأضاحي للمواطنين، خلال أول أيام العيد، بالمجان.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذا العام قد شهد زيادة كبيرة في عدد المذبوحات بالمجازر كأضاحي، لافتًا إلى توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإشراف الجيد والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر من الفرق الطبية البيطرية، واستمرار دعمها لتوفير سبل الراحة للمواطنين.

 

أعمال الذبح بالمجازر

 

وأضاف أن أعمال الذبح بالمجازر تتم بالمجان طوال أيام العيد، كما يتم الفحص والكشف الظاهري للذبائح من خلال المتخصصين من الأطباء البيطريين، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وضمان سلامة الأضحية وجودة اللحوم، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في توعية المواطنين بالذبح داخل المجازر الحكومية، والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، حفاظًا على البيئة، ولضمان السلامة.

 

إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار

 

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فقد بلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار حوالي 5964 أضحية، ومن الجاموس 1587 أضحية، ومن الأغنام 2038 أضحية، ومن الماعز 237 أضحية، فضلًا عن 72 أضحية من الجمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووفقًا للبيانات، فقد جاءت محافظة الجيزة في صدارة المحافظات من حيث عدد الأضاحي المذبوحة بإجمالي 1466 أضحية، تلتها محافظة الشرقية بـ 1129 أضحية، ثم محافظة الإسكندرية بـ 933 أضحية، ثم محافظة كفر الشيخ بواقع 755 أضحية.

 

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

 

وتواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعمال الإشراف والمتابعة على المجازر وتوفير كافة الخدمات البيطرية الشاملة، والفحص والكشف للأضاحي بالمجان، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة من خلال متخصصين، حفاظًا على صحة المواطنين.

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