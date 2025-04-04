وفاة طفل تناول مبيدا حشريا عن طريق الخطأ في حدائق أكتوبر

توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تناوله بودرة مبيد حشري عن طريق الخطأ أثناء لهوه داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر.

وفاة طفل بحدائق أكتوبر

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إثر تناوله بودرة مبيد حشري لكنه فارق الحياة أثناء محاولة إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال أسرته، أكدوا أنه أثناء اللهو داخل الشقة قام بالتقاط بودرة مبيد حشري وتناولها عن طريق الخطأ، وأنهم على الفور قاموا بنقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه لكنه فارق الحياة.

وتحفظ رجال المباحث على جثة الطفل فى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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