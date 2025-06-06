وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الوضع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على مدار اليوم الجمعة تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك وذلك في اتصالات مع المحافظين للعمل على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم خلال الإجازة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تقديم التهنئة لجميع العاملين بالوزارة والقطاعات التابعة لها والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن تقرير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة إلي هدوء الحالة العامة علي مستوي المحافظات وخروج المواطنين والأسر إلي الحدائق العامة والخاصة والمتنزهات للاحتفال مع أسرهم.

كما أشار تقرير مركز الشبكة الوطنية إلى حرص المحافظين علي التواجد بين المواطنين وأداء صلاة العيد وتوزيع الهدايا علي الأسر والأطفال وزيارة عدد من المستشفيات ودور الرعاية والأيتام والمسنين لتقدم الدعم والمساندة لهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين واستمرار متابعة مراكز السيطرة بالمحافظات وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والقرى والأحياء لتطورات الوضع، مع ضرورة تواجد القيادات التنفيذية في مواقعها علي مدار الساعة لضمان الاستجابة لأي أحداث طارئة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية مواصلة اليقظة التامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، والتعامل بحسم مع تلك المحاولات في مهدها، وذلك بالتنسيق مع المُحافظين ومختلف الجهات المعنية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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