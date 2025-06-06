نواف ونورة، روبوتات لخدمة الحجاج في الأراضي المقدسة (صور)

أطلقت شركات الطوافة السعودية المسئولة عن تقديم خدمات الطوافة للحجاج المصريين تجربة فريدة من نوعها بتوظيف روبوتات شبيهة بالبشر تماما في مخيماته لاستضافة حجاج الـ 5 نجوم المصريين بالمشاعر المقدسة، لتقديم خدمات الترحيب والإرشاد والتوعية بشكل ذكي ومباشر.

خدمات الطوافة لحجاج بيت الله الحرام

وأكد المطوف علاء محضر، والمسئول عن تقديم خدمات الطوافة لحجاج السياحة للمستوي 5 نجوم، أن الروبوتان والذين أطلق عليهما "نواف" و"نورة" يتمتعان بقدرات تفاعلية متقدمة، تشمل التحدث بعدة لغات، وتقديم التوجيهات الخاصة بالحج، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات الحجاج حول التنقلات، أوقات النُسك، ومواقع الخدمات.

وأضاف علاء محضر أن شركات الطوافة وظفت الذكاء الاصطناعي التفاعلي في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تحول الروبوتات لجزء من فريق الضيافة، يعكسان التزامنا بالتجديد المستمر وتقديم تجربة حج متكاملة وآمنة وميسّرة لحجاجنا الكرام، حيث أصبحت التقنيات الحديثة وسيلة لتعزيز جودة الخدمات، وتخفيف الضغط على الكوادر البشرية، دون أن تمس بالطابع الإنساني الذي نحرص على الحفاظ عليه في تعاملنا مع ضيوف الرحمن.

استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله

جدير بالذكر أن هذه الروبوتات تعمل وفق جدول مبرمج يغطي كامل فترة التواجد في المشاعر، مع إمكانيات تحديث فورية للمعلومات بما يتماشى مع المتغيرات اليومية في حركة الحجاج داخل منى وعرفات ومزدلفة.

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