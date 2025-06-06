تنطلق غدا، تفاصيل عروض البيت الفني للمسرح احتفالا بعيد الأضحى

تنطلق مساء غد السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عروض البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالا بالعيد، وذلك في القاهرة والإسكندرية على مسارحه المختلفة.

عرض سجن النسا

وتقدم فرقة المسرح الحديث عرض “سجن النسا” تأليف فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، في التاسعة مساءً على المسرح الكبير بمسرح السلام، كما تقدم الفرقة عرض “كازينو” تأليف وأشعار أيمن النمر، وإخراج عمرو حسان، في الثامنة مساءً على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

عرضي كارمن ولعبة النهاية

أما فرقة مسرح الطليعة، فتقدم عرض “كارمن” تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج ناصر عبد المنعم، في التاسعة مساءً على قاعة زكي طليمات، كما تقدم عرض “لعبة النهاية” تأليف صمويل بيكيت، وإعداد وإخراج السعيد قابيل، في الثامنة مساءً على قاعة صلاح عبد الصبور.

عرض حكايات الشتا

أما فرقة مسرح الغد فتقدم العرض المسرحي “حكايات الشتا” تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج محمد عشري، في الثامنة والنصف مساءً على مسرح الغد بالعجوزة.

عرض الفندق

بينما تقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحي “الفندق” إعداد فادي نشأت، وإخراج محمد الطايع، في السابعة مساءً على مسرح أوبرا ملك.

عرض مملكة الحواديت

وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال، عرض “مملكة الحواديت” تأليف وأشعار وليد كمال محمد، وإخراج إيهاب ناصر عبد الغني، في السابعة والنصف مساءً على مسرح متروبول بالعتبة.

عرض قطرة ندى

كما تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض “قطرة ندى”من إخراج رضا حسانين، في الثامنة مساءً على مسرح القاهرة للعرائس.

عرض أسطورة أرض الفراولة

بينما تُعرض مسرحية “أسطورة أرض الفراولة” من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان، في الثامنة مساءً على مسرح الحديقة الدولية.

عرض حازم حاسم جدا

وفي الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض “حازم حاسم جدًا” تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، في الثامنة مساءً على مسرح ليسيه الحرية.

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