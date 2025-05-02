بيت المسرح يطلق مشروع "أول ضوء" لاكتشاف ودعم المخرجين الشباب

يطلق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة مشروع "أول ضوء.. الأحلام تتحقق"، ومشروع تنفذه فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المخرجين الشباب الذين لم يسبق لهم تقديم عروض داخل البيت الفني للمسرح.

مشروع أول ضوء

ويحتفي المشروع بالبدايات الأولى لهؤلاء المبدعين، من أجل فتح آفاق مستقبلية لهم في عالم المسرح الاحترافي.



و يبدأ استقبال طلبات التقدم اعتبارًا من الإثنين 5 مايو وحتى الخميس 5 يونيو المقبل، ولمدة شهر كامل، بمقر مسرح أوبرا ملك بوسط البلد، حيث تُستقبل طلبات التقديم يوميًا خلال فترتين: من الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ومن السادسة مساءً حتى التاسعة مساءً.

المخرج تامر كرم

ويقول المخرج تامر كرم: إن الشروط تتضمن أن يكون المخرج المتقدم مخرج شاب لم يسبق له الإخراج داخل البيت الفني للمسرح، على أن يكون العمل مؤلف حديثا أو يبرز رؤية معاصرة لنص مسرحي كلاسيكي.

كما يجب أن يتضمن الملف نسخة كاملة من النص المسرحي، ورؤية إخراجية واضحة، إلى جانب تصور مبدئي لديكور وأزياء العرض، وتُعرض المشروعات المقدمة على لجنة متخصصة تقوم بفحصها لاختيار العروض التي سيتم إنتاجها ضمن الموسم المسرحي الجديد لمسرح الشباب.

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