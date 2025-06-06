توافد عشرات الزوار على ضريح السيدة زينب بأول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)
شهد ضريح السيدة زينب توافد العشرات من الزوّار عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط أجواء روحانية.
ورصدت عدسة “فيتو” توجه عدد كبير من المواطنين والأجانب لضريح السيدة زينب للدعاء بأول أيام العيد.
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