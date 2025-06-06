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أخبار مصر

نائب وزير الصحة: توافر مخزون استراتيجي من التطعيمات خلال أيام العيد

نائب وزير الصحة،
نائب وزير الصحة، فيتو
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واصل الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، تفقد عدد من المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، تزامنًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

التحدث مع الأطقم الطبية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استكمل جولته المفاجئة بتفقد مركز رعاية الطفولة والأمومة- مصر القديمة، يرافقه الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتورة نشوى عزت، مدير منطقة السيدة زينب، والسيدة ذكية محمود، مدير إدارة التمريض في منطقة السيدة زينب، بالإضافة إلى فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تفقد قسم الاستقبال، واطلع على الخدمات المقدمة، وراجع منظومة التسجيل الإلكتروني للحالات، وعيادة الصحة الإنجابية، وحرص على التحدث مع الأطقم الطبية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور محمد الطيب استكمل جولته بتفقد مكتب صحة السيدة ثالث، وقام بمراجعة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، والاطلاع على سير العمل داخل غرفة التطعيمات، حيث اطلع على مخزون التطعيمات ومدى انتظام تقديمها، كما تفقد منظومة التسجيل الإلكتروني للتأكد من مدى كفاءتها في إدارة بيانات المرضى والخدمات المقدمة.

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