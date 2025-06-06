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رياضة

رئيسة بالميراس: أريد أن أكون قدوة للشابات

ليلى بيريرا، فيتو
ليلى بيريرا، فيتو

تحدثت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، عن توليها رئاسة ناديها، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقالت بيريرا في تصريحات عبر الفيفا: "أقول دائمًا إن الحياة أشبه بمهاجم رقم 10 عظيم، لاعب وسط عظيم، عندما تمرر لك الحياة الكرة، عليك أن تكون رأس حربة، وأن تُسدد على المرمى وتُسجل، وأنا لا أُضيع الهدف، عندما تُتاح لي الفرصة، أسددها بقوة وأُسجل".

وأضافت: "أنا فخورة بكوني المرأة الوحيدة التي ترأس نادٍ مشارك في كأس العالم للأندية، لكنني آملة أن أرى نساءً أخريات في هذا الدور مستقبلًا، آملة أن أكون قدوة تُلهم النساء للنضال من أجل مكانتهن في كرة القدم - لا شيء يُمنح لنا دون مقابل، كلنا نعلم ذلك".

وأوضحت ليلى: "استضفنا مونديال العالم للأندية مؤخرًا في قاعة الكؤوس، وآملة أن تقام مجددًا، نحن على أتم الاستعداد، ولدينا فريق قوي جدًا، سنقدم عرضًا رائعًا لجماهيرنا، حتى نقول كأس ​​العالم للأندية "ناجحة" بالنسبة لنا فهذا يعني الفوز بالكأس، لكن مجرد التواجد هناك والمنافسة سيكونان مُرضيين للغاية".

وتابعت: "لا يمكننا التنبؤ بفوزنا بالبطولة، ما نضمنه هو أننا سنذهب إلى هناك للمنافسة بكل قوتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لنقترب قدر الإمكان من رفع الكأس، هذا ما نضمنه لجماهيرنا، سنُظهر للعالم ما أثبتناه في البرازيل، نقاتل حتى النهاية".

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ليلى بيريرا بالميراس كأس العالم للأندية

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