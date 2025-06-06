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ثقافة وفنون

زياد ظاظا يتعاون مع فليكس في تراك "سبني على دول" (فيديو)

زياد ظاظا وفليكس
زياد ظاظا وفليكس

طرح منذ قليل مغني الراب زياد ظاظا، أحدث أعماله بالتعاون مع الرابر فليكس، ويحمل التراك اسم "سبني على دول"، حيث تم تصويره في مسقط رأس "ظاظا"، بمحافظة الفيوم.
ويأتي هذا التعاون بعد خلافات بين الثنائي استمرت أكثر من 3 سنوات، وبعدها انفصل "فليكس"، عن فريق "معادي تاون مافيا"، ثم تعاون مع "ظاظا" في مفاجأة جديدة. 

تراك سبني على دول 

"سبني على دول"،  غناء زياد ظاظا، وفيليكس، ميكس وماستر كينجو، من إخرج محمد صبحي، تم تصويرها في منطقة الشيخ حسن بمحافظة الفيوم، وسط أهالي المنطقة الذين شاركوا في الكليب.

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تراك سبني على دول ظاظا مغني الراب زياد ظاظا يوتيوب فليكس

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