زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته بأوروبا (صور)

شارك الفنان المصري زياد ظاظا، في أول حفل له بأوروبا بمهرجان نوافذ بهولندا وسط حضور جماهيري مصري وعربي، وذلك في حفل كبير ضمن حفلات المهرجان التي تقام كل عام في هذه الفترة وتهتم بالموسيقى البديلة والمستقلة والراب.

حفل زياد ظاظا في هولندا

وتفاعل الجمهور مع أغاني "ظاظا" حيث بدأ الحفل بأحدث أغانية التي لاقت تفاعل كبير وهي "إيه القرف ده"، وبعدها "كاب مرسيدس"، "بنت الإيه"، "إمشي"، "نسينا ومحلفناش"، وغيرها.

و يمثل حفل هولندا أولى حفلات زياد ظاظا في أوروبا، بعد مشاركته بمهرجان "كان" بفيلم عائشة لا تستطيع الطيران، حيث وجه رسالة إلى صناع الفيلم بعد اختياره ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 ضمن مسابقة "نظرة ما".

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