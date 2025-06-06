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رياضة

ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد (فيديو وصور)

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا عن قميص الفريق للموسم الجديد، حيث يمتاز بتصميم يجمع بين التراث الكلاسيكي واللمسات العصرية، مع الحفاظ على هوية النادي التي طالما ميزته عبر تاريخه العريق.

وسيكون الظهور الأول للريال بقميصه الجديد في مونديال الأندية المقبل، والمقرر إقامته من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو.


 

فيما كشفت تقارير إعلامية إسبانية حسم نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع صفقة عربية جديدة بالاقتراب من التعاقد رسميًا مع الموهبة المغربية عبد الله وزان، لاعب أكاديمية أياكس أمستردام، في إطار خطة النادي الملكي لتعزيز صفوفه بأبرز المواهب الشابة على الساحة الأوروبية.

وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب، ليترقب الجميع موعد الإعلان عن الصفقة بأن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولد عبد الله وزان، في هولندا، وتألق بشكل لافت مع فرق الشباب في أياكس، مما أدى إلى لفت أنظار كشافي ريال مدريد وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، التي شارك فيها مع المنتخب المغربي.

وبدأ وزان مشواره الكروي في صفوف نادي زيبورجيا الهولندي، قبل أن ينتقل إلى أياكس عام 2016، حيث تدرج في فئاته العمرية وقدم مستويات قوية مع فريقي تحت 17 و19 عامًا، ما جعله محل اهتمام من عدة أندية أوروبية كبرى، لكن ريال مدريد نجح في حسم الصفقة لصالحه.

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