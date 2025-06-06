شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من السيولة والانسياب المروري، وسط انتشار أمني مكثف من جانب رجال المرور والدوريات الأمنية لضبط المخالفات وتيسير الحركة.

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة أول أيام عيد الأضحى

وسادت حالة من السيولة في مناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، بالإضافة إلى ميداني التحرير ورمسيس ومدينة نصر، وسط تواجد ملحوظ للأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة الحالة المرورية ورصد أية مخالفات.

كما ظهرت حالة من الانسياب في حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، وكذلك بشوارع فيصل والهرم وميادين الجيزة وجامعة القاهرة وبين السرايات وشارع التحرير حتى البحوث والدقي والمهندسين، وسط متابعة دقيقة من رجال المرور.

من جانبها، كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، عبر دوريات وخدمات مرورية منتشرة لإزالة أي أعطال أو حوادث قد تعرقل حركة السير، بما يضمن وصول المواطنين إلى وجهاتهم بأمان وسهولة.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية، تحسبًا لوقوع أي أعطال، لاسيما بطريقي "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، ضمن خطة موسعة لتأمين الحركة خلال أيام العيد.

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