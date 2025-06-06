شوارع الإسكندرية تخلو من المواطنين بأول أيام عيد الأضحى (صور)

خلت شوارع وميادين محافظة الإسكندرية اليوم من المحتفلين أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار مسؤولى وتنفيذى الأحياء لمتابعة احتفالات المواطنين بالعيد.

كما توافد العشرات من أهالى محافظة الإسكندرية لركوب المراكب في مياه البحر بمنطقة بحرى وسط المحافظة.

وحرصت فئات الشباب والأطفال على ركوب المراكب بالبحر والتقاط الصور التذكارية والسيلفي وشراء المأكولات والمشروبات الغازية وانتشار الباعة الجائلين فى ميادين وشوارع المحافظ.

وكان قد أدى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمسجد "سيدي جابر" نطاق حي شرق، بمشاركة حاشدة من جموع المواطنين الذين امتلأت بهم ساحات المسجد في أجواء إيمانية وروحانية جمعت بين الشباب والرجال والسيدات والأطفال في مشهد يعكس البهجة والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وعقب أداء الصلاة، تقدم محافظ الإسكندرية بأسمى آيات التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. كما هنأ أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والازدهار.

حضر صلاة العيد؛ السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير أمن إسكندرية، ورئيس حي شرق، ووكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.

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