منتخب الأردن ينطلق إلى العالمية.. محمود الجوهري بدأ رحلة التطوير.. «التوأم» استكمل المسيرة.. والسلامي يقود النشامى إلى المونديال

لم يمضِ عام على استلام المدرب المغربي جمال السلامي (54 عامًا) مسؤولية الجهاز الفني لمنتخب الأردن، حتى استطاع تحقيق المطلوب منه، وهو خطف بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك للمرة الأولى في تاريخ "النشامى"، بعد انتظار دام سنوات طويلة.

كان السلامي حريصًا على طمأنة جماهير منتخب الأردن في مؤتمره الصحفى الأول، بعدما وعد بمواصلة العمل رفقة نجوم "النشامى"، والحرص على عدم إجراء تعديلات جذرية قام بها سلفه ومواطنه الحسين عموتة (55 عامًا)، الذي استطاع قيادة رفاق نجم "النشامى" موسى التعمري (27 عامًا) إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، وتحقيق المركز الثاني في إنجاز يُحسب للكرة الأردنية التي انتظرت طويلًا حتى تسطع على المستوى القاري.

لكن الهدف الأساسي الذي انتظره الاتحاد الأردني وجماهير "النشامى" كان حُلم وجود المنتخب في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما تحقق في نهاية المطاف بفضل واقعية المدرب المغربي الذي لم يخاطر كثيرًا، سواء في خوض المعسكرات أو المواجهات الودية، بل على العكس تمامًا، ظهر مؤمنًا بمجموعته التي دافع عنها طويلًا رغم الانتقادات التي ظهرت في بعض الأحيان بسبب النتائج في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واستفاد المنتخب الأردني، في طريقه لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من فوزه مساء امس على نظيره العماني بنتيجة (3-0)، في مباراة جرت على ملعب “مجمع قابوس الدولي”، ضمن المجموعة الثانية لهذه التصفيات، مما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بعد المنتخب الكوري الذي تأهل بدوره لكأس العالم 2026، وتصدره للمجموعة ب19 نقطة.

وفي المقابل، تجمد رصيد المنتخب العراقي في 12 نقطة في المركز الثالث، ومنتخب سلطة عُمان عند 10 نقاط في المركز الرابع.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل بعمان في مباراة شكلية بالنسبة للنشامى.

وكان المنتخب الأردني لكرة القدم قد انتزع في الجولة السابقة تعادلا إيجابيا ثمينا من نظيره الكوري الجنوبي في مباراة قوية، احتضنها ملعب “سواون كأس العالم” بكوريا الجنوبية.

يذكر أن الكرة الاردنية شهدت طفرة نوعية كبيرة فى السنوات الماضية التى تولي فيها الجنرال الراحل محمود الجوهري قيادة المنتخب الاردني قبل وفاته بجانب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة الذى عمل أيضا رفقة الجوهري واستكمل بعده التوأم حسام وابراهيم حسن رحلة النجاح مع الكرة الأردنية التى شهدت أيضا ازدهارا مع التوأم المصري.

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