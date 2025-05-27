آنا دي أرماس تتألق في العرض العالمي لفيلم Ballerina ببرلين (صور)

تألقت الممثلة آنا دي أرماس، خلال حضورها العرض العالمي الأول لفيلمها Ballerina في العاصمة الألمانية برلين.

وارتدت آنا فستانا أسود ذا تصميم بسيط وأنيق، أظهر جمالها الطبيعي.

كواليس تدريبات أرماس وريفز على المشاهد القتالية

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم Ballerina، علي موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، فيديو يرصد جانبا من تدريبات النجمين آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، لفيلم Ballerina المشتق من أفلام، John Wick.

The newest film in the @JohnWickMovie franchise, #BallerinaMovie, is putting in the work.



Early access on June 4 & theaters everywhere on June 6. Tickets are available now: https://t.co/V158eouv7X pic.twitter.com/JfBiqbKdL5 — Ballerina (@ballerinamovie) May 19, 2025

وظهر في مقطع الفيديو كل من آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وهما يتدربان علي المشاهد القتالية التي يتضمنها فيلم Ballerina.

وطرحت شركة ليونزجيت، بوستر رسمي جديد، لفيلم Ballerina، من بطولة الممثلة آنا دي أرماس، والمشتق من سلسلة أفلام John Wick.

وظهرت آنا دي آرماس، في البوستر الجديد، وهي تمسك بمسدس ناري، فيما تسيل الدماء من أعلى رأسها.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو جديدا، وصلت مدته لـ 3 دقائق و12 ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو.

تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

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