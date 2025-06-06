أهالي الإسكندرية يتوجهون إلى الشواطئ هربا من حرارة الطقس (فيديو وصور)

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا ضعيفا خلال احتفالات أول أيام عيد الأضحى المبارك، رغم استعدادات الشواطئ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد إقبال المواطنين والمحتفلين على شواطئ البحر بالمحافظة.

وحرص مسئولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة التزام العاملين وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشواطئ في الإسكندرية.

ونبهت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الإكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يحدث حالات غرق.

بينما حرص أهالى الإسكندرية على زيارة المتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لقضاء إجازة عيد الفطر برفقة أبنائهم وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع.

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