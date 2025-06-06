الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اصطفاف المواطنين أمام محال الجزارة لذبح الأضاحي بالإسكندرية (صور)

الاسكندريه
الاسكندريه

شهدت محلات الجزارة  بمحافظة الإسكندرية اليوم اصطفاف العشرات من المواطنين أمام محال الجزارة لمتابعة ذبح الاضحية وسط دماء أغرقت الشوارع أمام المحلات وذلك تزامنا مع الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك 

سيلفي مع المحافظ، طارق مرزوق يداعب الأطفال ويلتقط الصور مع المواطنين احتفالا بعيد الأضحى (صور)

بـ 10 جنيهات، إقبال الأطفال على الملاهي في شارع المعز احتفالا بالعيد (صور)

بينما سادت حالة من البهجة والفرحة بين أهالى الإسكندرية والتقاط الصور التذكارية والسيلفي والتنزه بكورنيش البحر بالإسكندرية وانتشار الباعة الجائلين لبيع سلعهم من المشروبات الغازية والمأكولات.

 

وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمسجد "سيدي جابر " نطاق حي شرق، بمشاركة حاشدة من جموع المواطنين الذين امتلأت بهم ساحات المسجد في أجواء إيمانية وروحانية جمعت بين الشباب والرجال والسيدات والأطفال في مشهد يعكس البهجة والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وعقب أداء الصلاة، تقدم محافظ الإسكندرية بأسمى آيات التهاني القلبية إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي  بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. 

كما هنأ أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والازدهار. 

وحضر صلاة العيد؛ السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير أمن الإسكندرية، ورئيس حي شرق، ووكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الأضحي المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر

مواد متعلقة

تفاصيل اليوم الأول لبعثة الأهلي في أمريكا.. فقرات خططية وتكتيكية في المران الأول.. ريبيرو يحذر اللاعبين من قوة الخصم.. والشناوي يتحدث عن منافسات المونديال

18 يونيو آخر فرصة، المستندات المطلوبة من موظفي القطاع الخاص للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

سيلفي مع المحافظ، طارق مرزوق يداعب الأطفال ويلتقط الصور مع المواطنين احتفالا بعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

وزير الصحة يجتمع مع نظيره السعودي للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين

أخبار مصر: المصريون يحتفلون بالعيد، ماسك يفتح الملف الأسود لـ ترامب، زيزو يطير لأمريكا، الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى، 5 أعمال لضيوف الرحمن اليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية