اصطفاف المواطنين أمام محال الجزارة لذبح الأضاحي بالإسكندرية (صور)

شهدت محلات الجزارة بمحافظة الإسكندرية اليوم اصطفاف العشرات من المواطنين أمام محال الجزارة لمتابعة ذبح الاضحية وسط دماء أغرقت الشوارع أمام المحلات وذلك تزامنا مع الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك

بينما سادت حالة من البهجة والفرحة بين أهالى الإسكندرية والتقاط الصور التذكارية والسيلفي والتنزه بكورنيش البحر بالإسكندرية وانتشار الباعة الجائلين لبيع سلعهم من المشروبات الغازية والمأكولات.

وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمسجد "سيدي جابر " نطاق حي شرق، بمشاركة حاشدة من جموع المواطنين الذين امتلأت بهم ساحات المسجد في أجواء إيمانية وروحانية جمعت بين الشباب والرجال والسيدات والأطفال في مشهد يعكس البهجة والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وعقب أداء الصلاة، تقدم محافظ الإسكندرية بأسمى آيات التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والازدهار.

وحضر صلاة العيد؛ السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير أمن الإسكندرية، ورئيس حي شرق، ووكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.

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