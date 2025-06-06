سيلفي مع المحافظ، طارق مرزوق يداعب الأطفال ويلتقط الصور مع المواطنين احتفالا بعيد الأضحى (صور)

داعب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الأطفال بعد صلاة عيد الفطر المبارك بالشوارع والتقط معهم الصور أمام مسجد النصر وبالشوارع.

سيلفي مع محافظ الدقهلية

وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ على سلالم المسجد وفي الشوارع بمدينة المنصورة



وأدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد النصر بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، وأعضاء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجموع غفيرة من أبناء الدقهلية.

والتقى محافظ الدقهلية، عقب أداء صلاة عيد الأضحى، المواطنين وتبادل معهم التهنئة بالعيد، وحرص على مصافحتهم، وبعث بالتهنئة لشعب الدقهلية بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مؤكدا سعيه الدائم لتوفير جميع احتياجات وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.





وألقى الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل شر وسوء.

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