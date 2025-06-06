أفشة يتحدث عن ظلم كولر ومواجهة ميسي واحتفال رونالدو وحلم المونديال

تحدث محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي، عن عدة أمور قبل مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وقال أفشة في تصريحات لقناة "أون سبورت": "أحب أن أكون على طبيعتي وأحب أن أكون قريبا من الناس ولا أحب التورط في أي مشكلات".

وأضاف: "مثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو.. أحاول القيام بكل ما يقوم به للحفاظ على لياقتي، وإذا سجلت أمام ميسي في كأس العالم للأندية سأقوم باحتفال (Siu) الخاص برونالدو".

وأوضح أن: "التتويج بلقب كأس العالم للأندية حلم صعب للغاية لكن لا يوجد مستحيل، ولا أخاف من أحد في كرة القدم، أحترم الجميع لكنني لا أشعر بالرعب من مواجهة أي خصم".

وتابع لاعب الاهلي: "تعرضت للظلم مع كولر رغم أن علاقتي به كانت قوية جدا ولا أعلم ما سبب تعرضي لهذا الظلم، لا يوجد لاعب في العالم ينزل بديلا ثم يقدم أداء قويا في كل مباراة ومع ذلك يظل على مقاعد البدلاء".

وواصل: "كولر طلب مني أن أقدم أداء دفاعيا مثل حمدي فتحي وأليو ديانج، أخبرته أنهما لن يقدما نفس الأداء الهجومي الذي أقدمه لكنني سأحاول وبالفعل تحسن أدائي الدفاعي".

وقال: "في الحقيقة لم أتوقع أن يهدر بيراميدز نقاطا في مباراتين متتاليتين بالدوري ونحن لم نفرط في الفرصة بعدها".

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