تفاصيل اليوم الأول لبعثة الأهلي في أمريكا.. فقرات خططية وتكتيكية في المران الأول.. ريبيرو يحذر اللاعبين من قوة الخصم.. والشناوي يتحدث عن منافسات المونديال

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في أمريكا، الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من جانب خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، شرح خلالها خطة الاستعداد للمرحلة الحالية، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات الجماعية.

وقاد ميجيل بيبيير مخطط أحمال الفريق بعض الفقرات البدنية، وذلك في إطار تجهيز اللاعبين، كما شمل المران بعض الفقرات الخططية والتكتيكية.

فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه مدرب حراس الفريق.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، اليوم الخميس استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي مرورًا بالهبوط في مطار دبي «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.

من جانبه أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، مؤكدا أن هذه المشاركة تمثل لحظة تاريخية للنادي وللفريق.

وقال ريبيرو: “نشعر بالفخر لتواجدنا هنا والمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. تمثيل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والبطولات القارية في هذا المحفل العالمي هو شرف عظيم ومسئولية نتحملها بكل فخر”.

التأقلم مع الأجواء الزمنية والمناخية

وأضاف المدير الفني: “نستعد بشكل قوي ومنظم منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحرصنا على الحضور قبل فترة كافية من انطلاق المنافسات من أجل التأقلم مع الأجواء الزمنية والمناخية، وبدأنا بالفعل تحضيراتنا للمباراة الأولى التي نعلم أهميتها تماما”.

وتحدث ريبيرو عن المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميامي قائلا: “سنواجه فريقا قويا يضم مجموعة من النجوم الكبار لا يحتاجون إلى الكثير من التعريف بما قدموه في كرة القدم. إنتر ميامي فريق حديث من حيث التكوين لكن يملك نفس الطموح الخاص بالمنافسة والفوز والتأهل ونحن نعي جيدا أن المواجهة ستكون قوية وتنافسية”.

من جانبه أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وكابتن الفريق، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأضاف قائد الفريق أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أن الفريق يولي كل الفرق المشاركة في البطولة كامل الاحترام ويعمل على دراسة كل المنافسين بشكل دقيق مشددا على أن هدف الأهلي واضح وهو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيره العظيمة التي تسانده في كل مكان.

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