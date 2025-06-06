امتلأ عن آخره، توافد المئات على مسجد المدينة بالعجمي لصلاة العيد (بث مباشر)

توافد المئات من أهالي العجمي غرب الإسكندرية على مسجد المدينة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

المسجد امتلأ عن آخره

وامتلأ المسجد عن آخره وساحته الخارجية، وافترش المئات من الرجال والنساء أمام المسجد، وسط فصل تام بينهم حددته إدارة المسجد لمنع الاختلاط خلال الصلاة.

وامتدت الصلاة لعدة كيلومترات أمام المسجد بطريق الإسكندرية مطروح لأداء الصلاة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد مع اقتراب موعد الصلاة.

وأجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا من ساحة مسجد الحديد والصلب لتوافد المصلين.

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