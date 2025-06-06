اجتماعات طارئة لإدارة ترامب بعد مناوشاته الكلامية مع ماسك

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي عقدوا سلسلة اجتماعات طارئة يوم الخميس، لبحث النزاع العلني بين دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك.



وقال المصدر إنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة تداعيات تصريحات ماسك المثيرة للجدل على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي Х.

يوم الخميس تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي ترامب ورجل الأعمال ماسك، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها الإدارة الأمريكية.

ورد ترامب بشكل حاد على ماسك واتهمه بفقدان الرشد، وهدد بإنهاء العقود الحكومية مع شركات الأخير.

وهاجم ماسك ما وصفه بـ"مشروع القانون الكبير الجميل" الذي طرحته الإدارة لخفض الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه "يثير الغضب والاشمئزاز" لما يحمله من "عبء يضاف إلى العجز المالي المتفاقم، ويزيد ديون المواطنين الأمريكيين إلى مستويات جديدة"، على حد تعبيره.

ودعا رجل الأعمال أيضا إلى "قتل مشروع القانون". فردّ ترامب قائلًا إنه يشعر بخيبة أمل تجاه ماسك لأنه "قدّم له الكثير".

ثم عبّر ماسك عن رأيه بأنّه بفضله أصبح ترامب رئيسا، وسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونجرس.

وفي أعقاب الخلاف مع الرئيس، انخفضت أسعار أسهم شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك بنحو 9% عند افتتاح التداول في وول ستريت يوم الخميس.

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